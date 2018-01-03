Dışişleri Bakanlığı'ndan Kerkük saldırısı açıklaması

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak Türkmen Cephesi’nin Kerkük şehri Askeri semti sorumlusu Alaettin Maksut Ali'nin dün akşam saatlerinde Kerkük'te uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybettiğinin üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına, Iraklı Türkmen soydaşlarımıza ve tüm Irak halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Irak'ın zengin nüfus mozaiğinin modelini teşkil eden Kerkük halkının uzun yıllar boyunca maruz kaldığı acıları artık geride bırakmaya başlaması gereken bu dönemde düzenlenen bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Yetkili Irak makamlarını kentteki tüm unsurların güven ve huzur içinde yaşamaları için gerekli önlemleri almaya çağırıyoruz. Kerkük’te terör odaklarının halen varlığını sürdürdüğünü gösteren bu saldırıyı düzenleyen ve azmettirenlerin en kısa sürede adalet önüne çıkarılmalarını bekliyoruz" denildi.