Dışişleri Bakanlığından kimyasal silah değerlendirmesi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Birleşik Krallık’ta meydana gelen kimyasal silah saldırısı hakkındaki bir soruya yazılı cevap verdi. Aksoy, Türkiye’nin kimyasal silah kullanımını insanlık suçu olarak kabul ettiğini hatırlattığı açıklamasında, İngiltere’de yaşanan saldırının da bu çerçevede görülerek kınandığını belirtti.

Aksoy, Türkiye’nin NATO Konseyi’nin 14 Mart’ta bu konuda yaptığı açıklamaya katıldığını belirterek, “Saldırıya dair görüşümüz Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın yanı sıra, Silahsızlanma Konferansı ve Avrupa Konseyi toplantılarında da ifade olundu. Bu vahim olay hakkında gerekli soruşturmalar yapılarak failler en kısa sürede adalet önüne çıkartılmalıdır” ifadelerini kullandı.

Caner Ünver

