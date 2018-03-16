Diğer
Kategoriler

Dışişleri Bakanlığı'ndan Kırım Yarımadası açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Kırım Yarımadası'nın dört yıl önce bugün düzenlenen gayrimeşru bir referandumla Rusya Federasyonu tarafından ilhak edilmesini tanımadığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından Kırım Yarımadası açıklaması

16 Mart 2018 10:43

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna’nın Kırım Yarımadası'nın dört yıl önce bugün düzenlenen gayrimeşru bir referandumla Rusya Federasyonu tarafından ilhak edildiği hatırlatılarak, "Uluslararası hukukun ihlalini teşkil eden bu eylemin sonucu olarak ortaya çıkan fiili durumu tanımadığımızı bir kez daha yineliyor, Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğimizi teyit ediyoruz. Yarımadanın asli unsurlarından olan Kırım Tatar Türklerinin durumu başta olmak üzere Kırım’daki gelişmeleri yakından izlemeyi sürdüreceğiz" denildi. 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç