Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Kolombiya Hükümeti ile Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) arasında 52 yıldır süregelen silahlı çatışmaların sonlandırılmasına ilişkin olarak Havana’da 12 Kasım 2016 tarihinde nihai haliyle üzerinde uzlaşılan barış anlaşmasının Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos ve FARC Lideri Rodrigo Londono tarafından 24 Kasım 2016 tarihinde Bogota’da imzalanması memnuniyetle karşılanmaktadır. 26 Eylül’de Cartagena’da imzalanan, ancak 2 Ekim tarihli referandum sonucunda uygulamaya geçirilemeyen bir önceki anlaşmaya ilişkin çeşitli kesimlerin tereddüt ve çekincelerini dikkate alan yeni anlaşma, Kolombiya’da kalıcı barış ve istikrar yönünde atılmış önemli bir adım teşkil etmektedir. Sürecin bundan sonraki aşamalarının da başarıyla tamamlanması samimi temennimizdir” denildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Kolombiya’daki barış sürecindeki liderliği nedeniyle 2016 Nobel Barış Ödülüne layık görülen Kolonbiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos’u telefonla arayarak tebrik ettiği ve Türkiye’nin Kolombiya’daki barış sürecinin çeşitli veçhelerine katkıda bulunmaya devam edeceği kaydedildi.

Caner Ünver