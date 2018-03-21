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Dışişleri Bakanlığı'ndan Merkel’e Afrin tepkisi

Dışişleri'nden Dışişleri Bakanlığı, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel’in bugün AFC Federal Meclisi’ndeki hitabında Zeytin Dalı Harekatı hakkında yaptığı değerlendirmelerin kabul edilemez olduğunu açıkladı. Almanya'ya çok sert tepki geldi.

Dışişleri Bakanlığından Merkele Afrin tepkisi

21 Mart 2018 22:51

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı’nın, terörizmle mücadelenin sivillere zarar vermeden nasıl yürütülebileceği konusunda emsal teşkil eden bir harekat olduğu belirtilerek, “Afrin’de ele geçirilen ve kamuoyuyla düzenli olarak paylaşılmakta olan veriler harekat aleyhinde yürütülen kara propagandanın boyutlarını ve mesnetsiz niteliğini gözler önüne sermektedir. Esasen, Afrin halkı için PYD/YPG tarafından döşenen mayın ve patlayıcılar dışında hiçbir tehlike söz konusu değildir. Bunlar da süratle temizlenerek güvenlik ve istikrar tesis edilecek, hayatın normale dönüşü sağlanacaktır” denildi. 

“Dezenformasyona dayanarak yaptığı talihsiz açıklamayı kabul edilemez buluyoruz” 

Alman Şansölyesi Angela Merkel’in bugünkü hitabında Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin yaptığı açıklamanın kabul edilemez olduğu bildirilerek, “Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Merkel’in bugün AFC Federal Meclisi’ndeki hitabında Zeytin Dalı Harekatı hakkında gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan dezenformasyona dayanarak yaptığı talihsiz açıklamayı kabul edilemez buluyoruz. Türkiye, Zeytin Dalı Harekatı ile hem meşru müdafaa hakkını kullanarak milli güvenliğini sağlamayı, hem de Afrin’i teröristlerin elinden kurtararak gerçek sahiplerine iade etmeye hedeflemiştir. Buna karşılık, bazı müttefiklerimizin olan bitene terör örgütlerinin merceğinden bakma eğilimini sürdürmelerini son derece yadırgıyoruz” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada müttefik ülkeler, Türkiye aleyhindeki dezenformasyon faaliyetlerine prim vererek terörü destekleyen ülke konumuna düşmek yerine, Türkiye ile yakın eşgüdüm ve istişare içinde Suriye’de kalıcı barış, güvenlik ve istikrarın tesisi için çaba harcamaya davet edildi.  

Caner Ünver 

 

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