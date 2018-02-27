Dışişleri Bakanlığından 'Salih Müslim' açıklaması

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "PKK/KCK terör örgütünün Suriye uzantısı PYD terör örgütünün lideri Salih Müslim’e ilişkin geçici tutuklama talebimizin Çek Mahkemesi tarafından reddedilmesi, Çek yargısının uluslararası hukuk ve terörle mücadele konusundaki sorumluluklarıyla bağdaşmamaktadır" denildi.

PYD'nin Çek Cumhuriyeti’nin de üyesi olduğu Avrupa Birliğinin terör örgütü olarak tanıdığı PKK’nın Suriye yapılanması olduğuna dikkat çekilerek, "Çek Mahkemesi, Salih Müslim’ü tutuklamak yerine serbest bırakma kararı alarak, onlarca masum sivilin terör saldırılarında hayatını kaybetmesini ve onların ailelerinin acılarını umursamadığını göstermiştir. Bu kararla Çekya, Avrupa’da terörle mücadeleye ilişkin söylemin ne kadar samimiyetsiz ve inandırıcılıktan uzak olduğunun yeni bir örneğini vermiştir" ifadelerine yer verildi.