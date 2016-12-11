Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Somali’nin başkenti Mogadişu’da liman yakınlarında bu sabah bomba yüklü araçla gerçekleştirilen ve sivil halktan onlarca kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan terör saldırısını nefretle kınıyor ve lanetliyoruz. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz” denildi.

Açıklamada, Türkiye’nin Somali’de istikrar ve refahın tesisine yönelik çabalarını sürdüreceği, dost ve kardeş Somali halkının yanında yer almaya devam edeceği kaydedildi.