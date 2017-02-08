Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Dışişleri Bakanlığından Somali'nin yeni Cumhurbaşkanı Farmajo’ya tebrik

Dışişleri Bakanlığından Somali'nin yeni Cumhurbaşkanı Farmajo’ya tebrik

Dışişleri Bakanlığı, yayınladığı mesajla Somali Cumhurbaşkanlığına seçilen Muhammed Abdullahi Farmajo’yu tebrik etti.


08 Şubat 2017 22:37

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Somali’de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 8 Şubat 2017 tarihinde başarılı bir şekilde düzenlenmiş olmasından memnuniyet duyuyoruz. Bu vesileyle, Cumhurbaşkanlığı görevine seçilen Muhammed Abdullahi Farmajo’yu tebrik ediyor, Somali’de devletin inşası, kalıcı barış, istikrar ve refahın tesisine yönelik olarak yürüteceği çalışmalarda başarılar diliyoruz” denildi.

Seçim sürecinde yaşanan tüm zorluklara rağmen başarılı bir şekilde gerçekleştirilen seçimin Somali’nin geleceği için ümit verici olduğu kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“2016 Ekim ayında başlayan seçim sürecinin tüm zorluklara rağmen bugünkü Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle başarılı şekilde sonuçlandırılmış olması Somali’nin geleceği açısından ümit verici bir gelişmedir. Türkiye, 2011 yılından itibaren Somali’de insani yardım faaliyetlerinin yanı sıra devlet kurumlarının yeniden yapılandırılması, güvenlik ve kalkınma alanlarında izlediği kapsamlı politikayla Somali’ye destek vermektedir. Türkiye, Somali’nin yeniden ayağa kalkması ve uluslararası toplumda hak ettiği yeri alması bakımından önem arz eden bu yeni dönemde de uluslararası ortaklarla işbirliği halinde Somali Hükümeti ile dost ve kardeş Somali halkının yanında yer almaya devam edecektir.”  

Musa Erdoğan 

Etiketler: Cumhurbaşkanı Farmajo, dışişleri bakanlığı, Somali, tebrik


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!