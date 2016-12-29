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Dışişleri Bakanlığından Suriye açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Suriye’de çatışan taraflar arasında ülke genelinde 30 Aralık 2016 günü saat 00.00 itibariyle ateşkese gidilmesi hususunda bir mutabakata varıldığını ve bu gelişmenin memnuniyetle karşılandığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından Suriye açıklaması

29 Aralık 2016 14:46

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bilindiği gibi, Suriye ihtilafının kapsamlı siyasi çözümü yolunda rejim ve muhalefet arasında görüşmelerin başlatılması, şiddete son verilmesi ve insani yardımların yapılabilmesi amacıyla uzun zamandır yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Bu çabalarımızın sonucunda Suriye’de çatışan taraflar arasında ülke genelinde 30 Aralık 2016 günü saat 00.00 itibariyle ateşkese gidilmesi hususunda bir mutabakata varılmıştır. Bu gelişmeyi memnuniyetle karşılıyoruz" denildi.

BM Güvenlik Konseyi tarafından terör örgütü olarak kabul edilen grupların bu mutabakatın dışında olduğu vurgulanan açıklamada, "Bu düzenlemeye Türkiye ve Rusya Federasyonu garantör sıfatıyla destek vermektedir. Taraflar, bu düzenlemeyle hava saldırıları dahil silahlı saldırıları durdurmayı, kontrolleri altındaki bölgeleri birbirleri aleyhine genişletmemeyi taahhüt etmişlerdir. Bu ateşkese tüm tarafların riayet etmesi önem taşımaktadır. Türkiye ve Rusya çatışmasızlık durumuna güçlü destek vermekte olup, bunun takibini de birlikte yapacaklardır. Sahadaki gruplar üzerinde nüfuzu olan ülkelerin de ateşkesin idamesi yolunda gerekli desteği sağlaması kuşkusuz büyük önem taşımaktadır. Ülkemiz, birkaç gün önce Halep'ten insani amaçlı tahliyelerin tamamlanmasında ve yarından itibaren de Suriye genelinde ateşkesin devreye girmesinin sağlanmasında belirleyici rol oynamıştır. Türkiye, çatışmasızlık durumuna tam olarak riayet edilmek suretiyle Suriye'de Cenevre Bildirisi ve 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararı temelinde gerçek bir siyasi geçişin sağlanabilmesi amacıyla kısa süre içinde Astana’da rejim ve muhalefetin garantör ülkelerin nezaretinde biraraya gelerek BM gözetimindeki siyasi süreci yeniden canlandırma yolunda kayda değer adımlar atmaları ümidiyle bu kapsamdaki çabalarını ara vermeden sürdürecektir" ifadelerine yer verildi.  

Etiketler: dışişleri bakanlığı, Suriye açıklaması


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