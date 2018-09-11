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Dışişleri Bakanlığından Suriye açıklaması!

Dışişleri Bakanlığından Suriye açıklaması!
Dışişleri Bakanlığından Suriye açıklaması!

Dışişleri Bakanlığı, Astana garantörü ülkelerin heyet başkanlarının 10-11 Eylül tarihlerinde Cenevre’de BM Genel Sekreteri’nin Suriye Özel Temsilcisi ile bir araya geldiklerini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada görüşmede, Suriye krizine siyasi bir çözüm bulunması çabaları kapsamında önemli bir aşama teşkil eden Anayasa Komitesi’nin oluşumu ve usül kuralları ele alındığı belirtilerek, "Bu bağlamda, rejim ve muhalefet tarafından önerilen listelere ilişkin ilke mutabakatı teyit edilmiş, teşkil edecek gruplardan üçüncüsü olan Sivil Toplum grubunun oluşumu istişare edilmiştir. Süreç Astana garantörleri arasında teknik düzeyde görüşmelerle devam ettirilecektir" denildi. 

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