Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gambiya’da 1 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin barışçıl bir ortamda gerçekleşmiş olmasından memnuniyet duyulduğu belirtilerek, "Ülkemiz, Gambiya halkının seçimlerde büyük bir demokratik olgunlukla ortaya koyduğu iradeyi saygıyla karşılamaktadır. Gambiya ile ikili ilişkileri her alanda ilerletmeye yönelik gayretlerimiz yeni dönemde de devam edecektir. Bu çerçevede, seçimleri kazanan yeni Devlet Başkanı Sayın Adama Barrow’a başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.