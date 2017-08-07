Dışişleri Bakanlığı’ndan Türkiye-ASEAN ortaklığı açıklaması

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Türkiye ile Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) arasında Sektörel Diyalog Ortaklığı (SDO) ilişkisi kurulması kararının Dışişleri Bakanlarının 5 Ağustos 2017 tarihli toplantısında kabul edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Kararın, Sayın Bakanımızın ASEAN toplantıları çerçevesinde düzenlenen etkinliklere katılmak üzere Filipinler’i ziyaret ettiği ve ASEAN’ın 50. yıldönümünü kutladığı yıl alınması, bu kararı daha da anlamlı kılmaktadır” denildi.

ASEAN’IN 50. kuruluş yıl dönümünün kutlandığı açıklamada “Örgütün siyasi ve ekonomik boyutları itibariyle 8 Ağustos 1967 tarihinde Bangkok’ta bir araya gelen kurucuların beklentilerinin ve hedeflerinin ötesinde bir konuma ulaştığını gözlemliyor ve ASEAN’ın başarı hikayesinin önümüzdeki 50 yılda daha da ileriye gideceğine olan inancımızı yineliyoruz. Asya-Pasifik bölgesine yönelik politikası çerçevesinde Türkiye, 50 yıl içerisinde Güneydoğu Asya bölgesinde vazgeçilmez bir siyasi ve ekonomik bir platform haline gelen ASEAN ile kurumsal ilişkilerin güçlendirilmesi yönünde önemli adımlar atmıştır. Bu bağlamda ülkemiz, ASEAN Dostluk ve İşbirliği Anlaşması’na (TAC) 2010 yılında taraf olmuştur” ifadelerine yer verildi.

ASEAN ile üçüncü ülkeler arasında çeşitli sektörlerde daha somut alanlarda işbirliğini öngören Sektörel Diyalog Ortaklığı’nın, Türkiye’nin örgüt ile ilişkileri bakımından bir dönüm noktası oluşturacağının belirtildiği açıklamada şunlara yer verildi:

“Türkiye ASEAN’ı bölgesinde etkin bir entegrasyon mekanizması olarak görmektedir. Türkiye, Güneydoğu Asya bölgesinde siyasi istikrar, ekonomik refah ve sosyal istikrarın sağlanması ve korunması için ASEAN’ın oynadığı rolü takdir etmektedir. Türkiye, ASEAN’ın halklarının refahı ve esenliği için önümüzdeki yıllarda daha kapsayıcı, güvenilir, bölgesel ve uluslararası meselelerde söz sahibi bir topluluk olma çabalarını desteklemektedir. Sektörel Diyalog Ortaklığı çerçevesinde ülkemizce sunulan Eylem Planı, ASEAN’ın bu yöndeki çalışmalarına katkı sağlayabilecek somut projelere yer vermektedir.”

Açıklamada, Türkiye ile ASEAN arasındaki işbirliğinin daha da gelişmesinin Asya’nın iki ucunu yakınlaştıracak önemli bir adım olduğu vurgulanarak, Diyalog Ortaklığı göz önünde bulundurularak, ASEAN’ın yeni Sektörel Diyalog Ortağı olarak Türkiye’nin ASEAN ülkeleriyle ikili ilişkilerini geliştirmeye ve örgütle kurumsal bağlarını güçlendirmeye yönelik çalışmalarının devam edeceği dile getirildi.

Caner Ünver

