Dışişleri Bakanlığı, Yemen’in Aden kentinde DEAŞ tarafından gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle: “Yemen’in Aden kentinde DEAŞ tarafından gerçekleştirilen ve çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olan terör saldırısını kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına ve kardeş Yemen halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Türkiye, terörizmle mücadelede kardeş Yemen halkının yanındadır.”

İlker Turak