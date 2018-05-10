Dışişleri Bakanlığından 'Yemen'in toprak bütünlüğü' açıklaması

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yemen’in Sokotra Adası’nda yaşanan son gelişmelerin yakından izlendiği belirtilerek, “BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarında da ifadesini bulan Yemen’in toprak bütünlüğü ile egemenliğine karşı yeni bir tehdit oluşturan bu gelişmelerden endişe duyuyoruz” denildi.

Üç yıldan fazla süredir devam eden çatışmalar nedeniyle zaten çok zor bir dönemden geçen Yemen’in yeni sorunlara ve ihtilaflara tahammülünün olmadığının vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bu çerçevede, ilgili tüm aktörleri meşru Yemen Hükümetine saygı göstermeye, mevcut krizin çözümünü daha da zorlaştıracak adımlar atmaktan kaçınmaya davet ediyoruz. Yemen krizinin müzakereler yoluyla çözümü için BM tarafından son dönemde ivme kazandırılan çabalara destek olmalarını bekliyoruz.”

Caner Ünver