Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Gelişmeleri sağduyulu bir bakış açısıyla değerlendirme ve ifade etme kapasitesinden yoksun olduğunu bildiğimiz Yunanistan Milli Savunma Bakanı’nın 1 Aralık günü sarf ettiği Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik ifadelerini kendisine aynen iade ediyoruz” dedi.

Açıklamada, “Kıbrıs Adasında terör ve tedhiş eylemlerinde bulunmuş olan EOKA örgütü irtibatlı kuruluşları geçtiğimiz günlerde ödüllendirecek kadar izan kaybına uğrayan Milli Savunma Bakanı’nın tutumu iki ülke arasında geliştirmeye çalıştığımız işbirliği çabalarına zarar vermektedir. Milli Savunma Bakanı Kammenos’u bir kez daha, devlet sorumluluğuna ve ciddiyetine uygun hareket ederek, bundan böyle benzer açıklamalar ve eylemlerden imtina etmeye davet ediyoruz” ifadelerine yer verdi.