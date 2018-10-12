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Dışişleri Bakanlığından 'Yunanistan-Mısır-GKRY Ortak Bildirisi'ne tepki

Dışişleri Bakanlığından 'Yunanistan-Mısır-GKRY Ortak Bildirisi'ne tepki
Dışişleri Bakanlığından 'Yunanistan-Mısır-GKRY Ortak Bildirisi'ne tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan-Mısır-GKRY Üçlü Zirvesi Ortak Bildirisi hakkında, “Kıbrıs sorununun, Türkiye’nin 1960 Garanti Antlaşması’nın verdiği hakka dayanarak 1974 yılında gerçekleştirdiği Barış Harekatına bağlanmaya çalışılması kabul edilemez” dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan-Mısır-GKRY Üçlü Zirvesi Ortak Bildirisi hakkındaki bir soruya yazılı cevap verdi. Yunanistan'ın Girit Adası'nın Elunda kentinde 10 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen toplantının sonunda yayımlanan ortak bildiride Türkiye'ye yapılan temelsiz atıfların esefle karşılandığı belirten Aksoy, “Kıbrıs Adası'nda 1963-1974 yılları arasında Kıbrıs Rum tarafınca Kıbrıs Türk halkına uygulanan mezalimin unutularak, Kıbrıs sorununun, Türkiye'nin 1960 Garanti Antlaşması'nın verdiği hakka dayanarak 1974 yılında gerçekleştirdiği Barış Harekatı'na bağlanmaya çalışılması kabul edilemez” ifadelerini kullandı. 

“Türkiye'yi yok saymaya kalkışanlar, emellerine asla ulaşamayacaklardır” 

Bu bağlamda, Kıbrıs Türk halkının Ada'nın ortak sahibi olmasından kaynaklanan haklarının ve çıkarlarının korunmasına yönelik çabaların kararlılıkla sürdürüleceği mesajı veren Aksoy, bölgede Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin meşru hakları ve çıkarları hilafına adım atanların, bölgede Türkiye'yi yok saymaya kalkışanların, emellerine asla ulaşamayacağını vurguladı.  

Caner Ünver
 

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