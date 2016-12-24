Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “BM Güvenlik Konseyi’nin bugün gerçekleştirdiği toplantıda İsrail’in işgal altında tuttuğu Filistin topraklarında yürüttüğü yerleşim faaliyetlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu kayıt altına alan bir karar kabul etmesini memnuniyetle karşılıyoruz. İsrail’in işgalci güç olarak hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiği vurgulanan kararda yerleşimlerin iki devletli çözüm vizyonunun önünde engel oluşturduğunun teyit edilmesi önem taşımaktadır” denildi.

Ayrıca İsrail’e, bu karara uyarak, Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da sürdürülmekte olan yasadışı yerleşim faaliyetlerine biran önce son verilmesi çağrısında bulunuldu.