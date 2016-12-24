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Dışişleri, BM’nin Filistin kararını değerlendirdi

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin Filistin topraklarında yürütülen yerleşim faaliyetleriyle ilgili aldığı kararı değerlendirdi.

Dışişleri, BMnin Filistin kararını değerlendirdi

24 Aralık 2016 09:13

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “BM Güvenlik Konseyi’nin bugün gerçekleştirdiği toplantıda İsrail’in işgal altında tuttuğu Filistin topraklarında yürüttüğü yerleşim faaliyetlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu kayıt altına alan bir karar kabul etmesini memnuniyetle karşılıyoruz. İsrail’in işgalci güç olarak hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiği vurgulanan kararda yerleşimlerin iki devletli çözüm vizyonunun önünde engel oluşturduğunun teyit edilmesi önem taşımaktadır” denildi.

Ayrıca İsrail’e, bu karara uyarak, Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da sürdürülmekte olan yasadışı yerleşim faaliyetlerine biran önce son verilmesi çağrısında bulunuldu.

Etiketler: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, dışişleri bakanlığı


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