Dışişleri: 'Henüz yanıt alamadık'

Dışişleri Bakanlığı, yazılı nota ile ABD'den Rıza Sarraf'ın durumuyla ilgili bilgi istedi. Bakanlık, Washington Büyükelçiliğimizin konuya ilişkin ABD makamlarından bilgi talep ettiğini ifade ederken, henüz Amerikalı yetkililerin Sarraf'ın durumuna ilişkin soruya cevap vermediğini bildirdi.

İşte Dışişleri'nden yapılan açıklama :

'Rıza Zarraf hakkında basına yansıyan haberler üzerine Vaşington Büyükelçiliğimizce ABD makamlarından resmen bilgi talep edilmiş olup; henüz bir yanıt alınamamıştır. Konu takip edilmektedir.'