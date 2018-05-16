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Dışişleri, İsrail'in İstanbul Başkonsolosunun da ülkesine dönmesini istedi

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İstanbul Başkonsolosunun bir süreliğine ülkesine dönmesini istedi.

Dışişleri, İsrailin İstanbul Başkonsolosunun da ülkesine dönmesini istedi

16 Mayıs 2018 08:48

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