Dışişleri Kaynakları: PYD Soçi'de olmayacak!

Türkiye, Rusya ve İran, daha önce yaptıkları zirvede, Soçi'de Suriye Ulusal Diyalog Kongresi düzenleme kararı almıştı. Kongrenin 30 Ocak'ta toplanması bekleniyor. Türkiye, kongreye PKK/PYD'nin katılmasını kabul etmeyeceğini ilan etmişti. Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Kongreye yaklaşık bin 500 kişinin davet edilmesi öngörülüyor. BM'nin katılarak sürece katkı sağlamasının ve muhalefeti de buraya katılmaya teşvik etmenin önemli olduğu vurgulandı. Dışişleri kaynaklarınca, "PKK'nın aynısı ve parçası olan bir örgütü burada görmek istemediğimizi net bir şekilde ortaya koyduk. Bu konu kabul edilerek mutabakat sağlandı. Hazırlık toplantısında listeler de aşağı yukarı tamamlandı. Cenevre'den farklı olarak, toplumu temsil eden her kesimden temsilci bulundurmak istiyoruz. Geniş bir iç meşruiyeti verme düşüncesi var" denildi.

Dışişleri kaynaklarınca, "Tukluların salıverilmesi anlayışı konusunda son toplantıda epeyce uğraştık ve taslak ortaya çıkarmıştık. Son toplantıda bu konuda mutabakat sağlandı. Konuyla ilgili bir çalışma grubu kurulacak" denildi.

Afrin'e yönelik yürütülen harekatla ilgili olarak Rusya'ya herhangi bir garanti verilmediğini ve iki ülkenin geniş bir anlayış birliği olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarınca, "İran'ın tutumu pozitifti. İran Dışişlerinden endişe edildiği yönünde açıklamalar yapılıyor ama işi olumlu noktada götürüyoruz. Bu endişelerinin de giderileceğini düşünüyoruz" denildi.