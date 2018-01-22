Dışişleri kaynakları: Rusya'ya herhangi bir garanti verilmedi

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, terör örgütlerine yönelik harekatın Afrin ile sınırlı kalacağına dair Rusya'ya taahhüt verildiği iddiasını yalanladı.

Ayrıca Türkiye ile Rusya arasında anayasa taslağı yapılmasına ilişkin, "Rusya ile anayasa taslağı yapılması şeklen doğru olmaz. Suriye'nin anayasası Suriyeliler tarafından yapılacak" denildi.

Bu noktada İran'ın tutumunun pozitif olduğu belirtilerek, "İran Dışişlerinden endişe edildiği yönünde açıklamalar yapılıyor ama işi olumlu noktada götürüyoruz. Bu endişelerinin de giderileceğini düşünüyoruz" ifade edildi.

Soçi'de Kürtlerin temsili konusunda yapılan açıklamada ise şunlar belirtildi:

"Baştan beri Suriye'deki Kürtleri YPG'nin temsil etmediğini söylüyoruz. Bu kapsamda görüşmelere 13-14 örgütten oluşan Suriye Kürt Ulusal Konseyi de (SKUK) katılıyor. Katılımcılar konusunda hem biz kendi önerilerimizi yaptık hemde Rusya'nın önerileri listeye eklendi. Bir tarafın istemediği listeden çıkarılıyor, bu konuda katılımcıların birlikte davet edilmesi konusunda mutabakat olundu. Bizim tespit edemediğimiz yada gözümüzden kaçan terörist grup olursa da bunu sonradan çıkarma hakkımız var."