Dışişleri: Menbiç için yol haritası onaylandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Washington’da görüştü. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "İki Bakan Türkiye ve ABD’nin karşılıklı kaygılarını müttefik ortaklık ruhu içinde ele alma yönündeki taahhütlerinin sürdüğünü teyit etmiştir. Bakan Çavuşoğlu ve Bakan Pompeo ikili ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunmuş, terörün her şekli ve tezahürüne karşı mücadele etme konusundaki ortak kararlılıklarını yeniden vurgulamıştır. İki Bakan, Suriye konulu Ortak Çalışma Grubunun, Münbiç’te güvenlik ve istikrarın sağlanması için adımların atılmasını da içerecek şekilde, Suriye’de ortak çıkarları ilgilendiren konularda ikili işbirliğimizin geleceğine ilişkin tavsiyelerini değerlendirmiştir. İki Bakan, bu amaç doğrultusunda bir yol haritasını onaylamış ve sahadaki gelişmelerin yakından takip edilmesine ilişkin mutabakatlarını yansıtacak şekilde haritanın uygulanması hususundaki ortak taahhütlerini vurgulamıştır. Bakan Çavuşoğlu ve Bakan Pompeo ayrıca Türkiye-ABD ikili ilişkilerini de ele almış ve çalışma grubu mekanizması toplantılarının ikili ilişkilerimizde öne çıkan mevcut meselelere çözüm bulunabilmesi için sürdürülmesi hususunda mutabık kalmıştır. İki Bakanın görüşmesinin hemen ardından, Adli ve Diğer Konulara ilişkin Çalışma Grubunun ön oturumu gerçekleştirilmiştir" denildi.