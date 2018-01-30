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Dışişleri: Muhalifler ’Bizi Türkiye temsil etsin’ dedi

Dışişleri kaynakları, Suriyeli muhaliflerin Soçi’deki kongreye katılmama kararı aldığını, kendilerini temsil etme yetkisini Türk heyetine verdiğini bildirdi.

Dışişleri: Muhalifler Bizi Türkiye temsil etsin dedi

30 Ocak 2018 13:36

Dışişleri kaynaklarından Soçi Kongresi’nde gelinen noktaya ilişkin edinilen bilgilere göre, Ankara’dan Soçi Kongresi’ne katılmak üzere giden muhalefet heyeti, Kongre vesilesiyle havaalanına ve kongre merkezine yerleştirilen rejim bayraklı resim ve logolara tepki göstererek, ülkeye giriş yapmak istemedi. Bu nedenle Kongre’ye katılmama kararı alan muhalefet heyeti, Kongre’de kendisini temsil etme yetkisini Türk heyetine verdi. Bu çerçevede, Kongre’de ilan edilmesi beklenen anayasa komisyonunun oluşturulmasına dair çalışmalar Türkiye tarafından takip edilecek.

 

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