Dışişleri: Muhalifler ’Bizi Türkiye temsil etsin’ dedi

Dışişleri kaynaklarından Soçi Kongresi’nde gelinen noktaya ilişkin edinilen bilgilere göre, Ankara’dan Soçi Kongresi’ne katılmak üzere giden muhalefet heyeti, Kongre vesilesiyle havaalanına ve kongre merkezine yerleştirilen rejim bayraklı resim ve logolara tepki göstererek, ülkeye giriş yapmak istemedi. Bu nedenle Kongre’ye katılmama kararı alan muhalefet heyeti, Kongre’de kendisini temsil etme yetkisini Türk heyetine verdi. Bu çerçevede, Kongre’de ilan edilmesi beklenen anayasa komisyonunun oluşturulmasına dair çalışmalar Türkiye tarafından takip edilecek.