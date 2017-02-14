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Dışişleri: Mustafa Akıncı’nın yaptığı açıklamalara katılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, aşırı sağcı/ırkçı ELAM tarafından önerilen ve Rum Meclisinde 10 Şubat’ta kabul gören karara ilişkin, “Bu konuda Cumhurbaşkanı Akıncı’nın yaptığı açıklamalara tarafımızca da katılınmaktadır” denildi.

Dışişleri: Mustafa Akıncının yaptığı açıklamalara katılıyoruz

14 Şubat 2017 23:53

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Aşırı sağcı/ırkçı ELAM (Ulusal Halk Cephesi) tarafından önerilen ve Rum Meclisinde 10 Şubat 2017 tarihinde kabul gören, 1950 yılında Ada’daki Rumlar arasında Enosis amacıyla düzenlenen oylamanın Rum tarafındaki okullarda anılmasına yönelik karara ilişkin olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi tarafından dün (13 Şubat) kabul edilen ortak deklarasyon, Kıbrıs Türk tarafının haklı beklenti ve endişelerini yansıtmaktadır. Bu konuda Cumhurbaşkanı Sayın Mustafa Akıncı’nın yaptığı ve Rum lidere söz konusu kararın iptal edilmesi çağrısında bulunduğu açıklamalara tarafımızca da katılınmaktadır” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, “Rum liderin bu kararı ‘tarihi olguya basit bir atıf’ olarak nitelendirmesi ve bunu 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı ile 15 Kasım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş yıldönümü etkinlikleriyle eşdeğer gören bakış açısı anlamsız ve kabul edilemezdir. Barış Harekatı, kökünü Enosis hülyasından alan bir zihniyetin yarattığı insani trajediyi sonlandırmak amacına yönelik olmuştur.

Kıbrıs’ta 11 Şubat 2014 Ortak Açıklaması temelinde iki tarafın siyasi eşitliğine dayalı yeni bir Ortaklık Devleti kurma yönündeki çabaların varmış olduğu aşamada, aşırı sağcı / ırkçı ELAM tarafından ortaya konan önerinin Rum Meclisince ve liderliğince sahiplenilmiş olmasının Ada’daki iki halk arasında güven tesisine ve müzakere sürecine yardımcı olmayacağı açıktır. Esasen, bu vesileyle ve daha önce muhtelif örneklerle görüldüğü üzere, Rum tarafında hakim olan ve Kıbrıs Türklerini Ada’nın ortak sahibi görmeyen bu zihniyette köklü bir değişim olmadığı takdirde Kıbrıs’ta çözüm çabalarının sonuç vermesi güçleşecektir” ifadesini kullandı.

Musa Erdoğan


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