Diğer
Kategoriler

Dışişleri Sözcüsü Aksoy: 'Yunanistan darbecilere güvenli mekan sağlıyor'

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Yunanistan’ın darbeci firarilerin tamamını serbest bırakması, gözaltı süresine ilişkin idari bir karar olarak açıklanamaz. Bu gelişmeyle darbeciler Yunanistan’da serbestçe dolaşabileceklerdir. Böylece Yunanistan darbecilere güvenli mekan sağlayan bir ülke olduğunu net olarak ortaya koymuştur" dedi.

Dışişleri Sözcüsü Aksoy: Yunanistan darbecilere güvenli mekan sağlıyor

05 Haziran 2018 17:40

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan’a kaçan sekiz darbecinin hepsinin serbest bırakılmasına ilişkin, açıklamalarda bulundu. Yunanistan’ın, 15 Temmuz hain darbe girişiminde yer alan sekiz firarinin Türkiye'ye iadesini defalarca reddettiğini anımsatan Aksoy, "Hainlerden birini serbest bırakarak, iltica hakkı tanımasını kınadığımızı ve Yunan adaletinin bu taraflı kararına benzer hataları tekrar etmemesini beklediğimizi açıklamıştık. Buna rağmen, Yunanistan’ın geçtiğimiz günlerde kalan yedi firariyi de serbest bıraktığını öğrendik. Yunanistan’ın darbeci firarilerin tamamını serbest bırakması, gözaltı süresine ilişkin idari bir karar olarak açıklanamaz. Bu gelişmeyle darbeciler Yunanistan’da serbestçe dolaşabileceklerdir. Böylece Yunanistan darbecilere güvenli mekan sağlayan bir ülke olduğunu net olarak ortaya koymuştur. Demokrasinin beşiği olduğunu iddia eden bir ülkenin, komşu ülkede demokrasiyi yıkmak için darbe girişiminde bulunan vatan hainlerini tahliye etmesi ne uluslararası hukukla ne de komşuluk hukukuyla bağdaşır. Darbeci hainlerin iadeleri ve ülkemizde yargılanmaları hususundaki kararlılığımızı ısrarla sürdüreceğiz" ifadelerinde bulundu. 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 28°C

  • Ankara

    Ankara 28°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 24°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç