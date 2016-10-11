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Dışişleri Sözcüsü Bilgiç'ten İsrail’e Büyükelçi atanmasına ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, İsrail’e Büyükelçi atanmasına ilişkin, "İki ülke makamlarının karşılıklı olarak Büyükelçi atanmasına yönelik sürdürdükleri çalışmanın da kısa zamanda tamamlanması öngörülmektedir" dedi.

Dışişleri Sözcüsü Bilgiçten İsraile Büyükelçi atanmasına ilişkin açıklama

11 Ekim 2016 17:35

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, İsrail’e Büyükelçi atanması hakkındaki soruya yazılı açıklamayla cevap verdi. Bilgiç açıklamasında, "İsrail’le ilişkilerin normalleştirilmesi hususunda varılan uzlaşı çerçevesinde 28 Haziran 2016 günü imzalanan Tazminat Usul Anlaşması, 20 Ağustos’ta TBMM’de kabul edilmiş, 9 Eylül günü yürürlüğe girmiştir. İki ülke makamlarının karşılıklı olarak Büyükelçi atanmasına yönelik sürdürdükleri çalışmanın da kısa zamanda tamamlanması öngörülmektedir" ifadelerini kullandı.

Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, israil, tbmm


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