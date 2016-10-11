Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, İsrail’e Büyükelçi atanması hakkındaki soruya yazılı açıklamayla cevap verdi. Bilgiç açıklamasında, "İsrail’le ilişkilerin normalleştirilmesi hususunda varılan uzlaşı çerçevesinde 28 Haziran 2016 günü imzalanan Tazminat Usul Anlaşması, 20 Ağustos’ta TBMM’de kabul edilmiş, 9 Eylül günü yürürlüğe girmiştir. İki ülke makamlarının karşılıklı olarak Büyükelçi atanmasına yönelik sürdürdükleri çalışmanın da kısa zamanda tamamlanması öngörülmektedir" ifadelerini kullandı.