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Dışişleri Sözcüsü: Endişe verici

Dışişleri Sözcüsü: Endişe verici
Dışişleri Sözcüsü: Endişe verici

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Washington’da yerleşik Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Temsilciliği’nin kapatılması kararı endişe vericidir. ABD’nin Ortadoğu Barış Sürecinde tarafsız konumunu yitirdiğinin bir başka göstergesidir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Washington’da yerleşik Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Temsilciliği’nin kapatılması kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "Washington’da yerleşik Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Temsilciliği’nin kapatılması kararı endişe vericidir ve ABD’nin Ortadoğu Barış Sürecinde tarafsız konumunu yitirdiğinin bir başka göstergesidir. Bu karar iki devletli çözüm vizyonunun tahrip edilmesi yönündeki teşebbüsleri cesaretlendirmekten başka bir amaca hizmet etmeyecektir. Türkiye haklı davasında Filistin halkının yanında yer almaya ve Filistin meselesine adil ve kalıcı bir çözüm bulunması yönündeki uluslararası çabaları desteklemeye devam edecektir" ifadelerini kullandı. 

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