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Dışişleri Sözcüsü Müftüoğlu’ndan Kıbrıs Müzakerelerine ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, "Konferans, iyi niyetin ve siyasi iradenin yoksunluğunda çözüme varılmasının mümkün olamayacağını bir kez daha gözler önüne sermiştir" dedi.

Dışişleri Sözcüsü Müftüoğlundan Kıbrıs Müzakerelerine ilişkin açıklama

08 Temmuz 2017 10:46

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias'ın Twitter hesabından paylaştığı bazı ifadelere ilişkin açıklamada bulundu. Müftüoğlu, açıklamasında şunları kaydetti:
"Türkiye, 28 Haziran-7 Temmuz 2017 tarihlerinde Crans-Montana'da düzenlenen Kıbrıs Konferansı'na, müzakere sürecinin en başından bu yana sergilemiş olduğu iyi niyet ve yapıcı yaklaşımla, Kıbrıs meselesine adil ve sürdürülebilir bir kapsamlı çözüm bulunabilmesi amacıyla iştirak etmiştir. Son konferans olan bu toplantı süresince iki hafta boyunca tarafımızca çözüm yönünde samimi çaba sarfedilmiştir."

Kıbrıs Konferansı'nın neden başarısızlıkla sonuçlandığına ilişkin açıklamasını sürdüren Müftüoğlu, "Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias'ın dün (7 Temmuz) Twitter hesabından paylaştığı ifadelerden de görülebilmektedir. Takındığı tutumla ocak ayındaki konferansın sadece bir gün sürmesinin asıl sorumlusu olduğunu unuttuğu anlaşılan Bakan Kocias'ın söz konusu ifadelerinin temelinde yatan uzlaşmaz ve yapıcılıktan uzak yaklaşım, konferans boyunca Kıbrıs Rum ve Yunanistan taraflarınca ortaya konulmuştur. Konferans, iyi niyetin ve siyasi iradenin yoksunluğunda çözüme varılmasının mümkün olamayacağını bir kez daha gözler önüne sermiştir" ifadelerini kullandı. 


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