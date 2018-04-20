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Dışişleri sözcüsünden ABD sözcüsüne 'OHAL'de seçim' yanıtı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “Türkiye’de yapılan tüm seçimlerin demokratik, özgür, adil ve şeffaf olduğu uluslararası gözlem raporlarıyla teyit edilmiştir. Olağanüstü hal koşullarında 2017 yılında gerçekleştirilen anayasa referandumu bunun son ispatıdır” dedi.

Dışişleri sözcüsünden ABD sözcüsüne OHALde seçim yanıtı

20 Nisan 2018 19:00

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’un ABD Dışişleri Sözcüsü’nün Türkiye’deki erken seçimlerin Olağanüstü Hal Döneminde gerçekleştirilecek olmasından endişe duyulduğu yönündeki ifadeleri hakkında bir soruya cevap verdi. Aksoy, “Türkiye’de yapılan tüm seçimlerin demokratik, özgür, adil ve şeffaf olduğu uluslararası gözlem raporlarıyla teyit edilmiştir. Olağanüstü hal koşullarında 2017 yılında gerçekleştirilen anayasa referandumu bunun son ispatıdır. Bu gerçeği gözardı ederek, olağanüstü hal uygulamasının seçimleri demokratik standartların gerisine düşüreceğini iddia etmek art niyetli bir yaklaşımdır. Olağanüstü hal sadece ülkemizin birliğine, devletimizin bekasına kasteden teröristlerin faaliyetlerini hedef almaktadır. Ülkemizde teröristlerden başka hiç kimsenin temel hak ve özgürlüklerinin kısıtlanması söz konusu değildir” ifadesine yer verdi.

Birçok ülkede olağanüstü hal uygulaması sırasında seçim düzenlendiğini de hatırlatan Aksoy, “Bunun son örneklerinden biri, 2017 yılında Fransa’da yapılan seçimlerdir. Demokrasi ve hukukun üstünlüğünü benimsediğini iddia eden bazı devletlerin, ülkemiz sözkonusu olduğunda bu tür peşin hükümlü yorumları, Türkiye’ye yönelik çifte standartlı anlayışın bir diğer örneğidir. Dahası henüz gerçekleşmemiş seçimler hakkında önceden açıklama yapmak millet iradesine müdahale anlamına gelmektedir ve kabul edilemez” dedi.  

Musa Erdoğan
 

 

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