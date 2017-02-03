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Dışişleri'ndan Yunanistan'a uyarı! Altından kalkamayacağınız...

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Müftüoğlu, Yunanistan’ın Ege’deki asker indirme talimi hakkında Yunan medyasında yer alan haberlere ilişkin açıklamada bulundu.

Dışişlerindan Yunanistana uyarı! Altından kalkamayacağınız...

03 Şubat 2017 09:57

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, "Komşumuz Yunanistan’ı gerginliklere yol açacak, tırmanma potansiyeli bulunan tek taraflı, uluslararası hukuka aykırı, altından kalkamayacağı eylemlerden kaçınmaya davet ediyor; ülkemizin, Ege Denizi’ne yönelik siyasi ve hukuki pozisyonlarına uygun olarak, gerekli görülecek adımları bundan sonra da atmaktan imtina etmeyeceğini bildiriyoruz" dedi. 

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Müftüoğlu, Yunanistan’ın Ege’deki asker indirme talimi hakkında Yunan medyasında yer alan haberlere ilişkin açıklamada bulundu.

Müftüoğlu, konuya ilişkin "Yunan medyasında, Yunan özel kuvvetlerine bağlı olduğu belirtilen paraşütçülerin dün İstanköy (Kos) adasına indirme tatbikatı yaptıkları yönünde haberlere rastlanmıştır. 1947 Paris Barış Antlaşması, silahsızlandırılmak koşuluyla İtalya tarafından Yunanistan'a bırakılmış olan İstanköy (Kos) adası üzerinde her türlü askeri eğitim faaliyetini yasaklamaktadır. Dolayısıyla, İstanköy’e yönelik bu tatbikat uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. Bu çerçevede; komşumuz Yunanistan’ı gerginliklere yol açacak, tırmanma potansiyeli bulunan tek taraflı, uluslararası hukuka aykırı, altından kalkamayacağı eylemlerden kaçınmaya davet ediyor; ülkemizin, Ege Denizi’ne yönelik siyasi ve hukuki pozisyonlarına uygun olarak, gerekli görülecek adımları bundan sonra da atmaktan imtina etmeyeceğini bildiriyoruz" açıklamasını yaptı.  

İlker Turak


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