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Dışişleri'nden ABD'ye seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, Amerika’ya seyahat edecek Türk vatandaşlarını uyararak, seyahat planlarını gözden geçirmelerini, seyahat etmeleri durumunda tedbirli olmalarını istedi.

Dışişlerinden ABDye seyahat uyarısı

12 Ocak 2018 10:36

Dışişleri Bakanlığından ABD için seyahat uyarısı güncellemesinde şu ifadelere yer verildi:

"ABD’de yaşanan terör saldırıları ve şiddet olaylarında son zamanlarda artış olduğu gözlenmektedir. Bombalı veya silahlı terör eylemlerinin yanı sıra, araçların kalabalık üzerine sürülmesi suretiyle gerçekleştirilen saldırıların, şehir merkezleri ile kültürel etkinlikleri, metro istasyonlarını, kamu binalarını, ibadet yerlerini hatta okul kampüslerini hedef almaya devam etmesi muhtemeldir. Ohio Üniversite Kampüsünde, Forth Lauderdale-Hollywood Havalimanında, Minnesota’da Dar Al-Farooq Camiinde, Teksas’taki bir kilisede düzenlenen saldırılar, Charlottesville ve New York’ta araçların kalabalığa sürülmesi suretiyle gerçekleştirilen saldırılar ve son olarak da New York metrosundaki bombalı saldırı, ABD’de yaşanan terörizme ve aşırı sağcı, ırkçı eylemlere örnek teşkil etmektedir. Ayrıca, resmi görevle ABD’ye seyahat eden kamu görevlisi vatandaşlarımız dahil Türk vatandaşları, muteber olmayan kaynakların ifadelerine dayanılarak keyfi tutuklamalara maruz kalmakta; vatandaşlarımıza yönelik olarak açılan davalarda, FETÖ terör örgütü mensubu ya da sempatizanı tanıkların önceden kurgulanmış asılsız iddialarına ve iftiralarına itimat edilmek suretiyle vatandaşlarımız hakkında adli kararlar verilebilmektedir. Bu şartlarda, ABD’ye seyahat edecek olan vatandaşlarımızın seyahat planlarını gözden geçirmelerinde ve seyahat etmeleri durumunda tedbirli olmalarında fayda görülmektedir." 

Derya Yetim
 

 

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