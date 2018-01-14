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Dışişleri'nden ABD'ye tepki

Dışişleri Bakanlığı, “ABD’nin taahhütleriyle ve beyanatlarıyla çelişen şekilde PYD/YPG'yle işbirliğinin sürdürülmesi suretiyle ulusal güvenliğimizi ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehlikeye atan bu tür girişimler asla kabul edilemez” ifadesini kullandı.

Dışişlerinden ABDye tepki

14 Ocak 2018 23:27

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Terör örgütü PYD/YPG'nin ABD desteğiyle Suriye'de sözde ‘Kuzey ordusu’ kurmaya hazırlandığı yönünde uluslararası basında yer alan haberler üzerine, ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı 10 Ocak günü Bakanlığımıza çağrılarak izahat talep edilmişti. Bu kez, DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Sözcüsü tarafından yapılan bir açıklamaya atıfla, kısmen PYD/YPG unsurlarından oluşacak ve PYD/YPG güdümlü sözde ‘Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDF) komutasında faaliyet gösterecek 30 bin kişilik sözde ‘Suriye Sınır Güvenliği Gücü’ oluşturulması amacıyla Koalisyon'un ‘SDG’yle birlikte çalıştığı yönünde haberler çıktığı görülmektedir” denildi.

Açıklamada, “Türkiye, DEAŞ'la sahada mücadelenin ve DEAŞ'tan kurtarılan alanlardaki istikrarlaştırma faaliyetlerinin bir başka terör örgütü olan PYD/YPG'yle işbirliği yapılarak yürütülmesinin yanlış ve sakıncalı olduğunu her düzeyde ve platformda müteaddit kereler bildirmiştir. Öte yandan, sözde ‘Suriye Sınır Güvenliği Gücü’ oluşturulması konusunda Koalisyon üyesi sıfatıyla Türkiye'ye danışılmamıştır. Koalisyon'un söz konusu kararının Koalisyon'un hangi üyelerinin onayıyla alındığı da bilinmemektedir. Tek taraflı atılan adımları Koalisyon’a mal ederek açıklamak, DEAŞ’la mücadeleye de zarar verebilecek son derece yanlış bir harekettir. ABD’nin taahhütleriyle ve beyanatlarıyla çelişen şekilde PYD/YPG'yle işbirliğinin sürdürülmesi suretiyle ulusal güvenliğimizi ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehlikeye atan bu tür girişimler asla kabul edilemez. Bu hatalı yaklaşımda ısrar edilmesini kınıyor ve Türkiye’nin ülkesine yönelecek her türlü tehdidi bertaraf etmeye kararlı ve muktedir olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz” ifadelerine yer verildi.

Musa Erdoğan
 

 

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