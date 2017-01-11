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Dışişleri'nden Afganistan'daki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'daki terör saldırısını kınadı.

Dışişlerinden Afganistandaki terör saldırısına kınama

11 Ocak 2017 16:47

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Afganistan’ın Kandahar ve Helmand Vilayeti’nde 10 Ocak 2017 tarihinde meydana gelen terör saldırılarında insani yardım faaliyeti yürüten beş Birleşik Arap Emirlikleri diplomatı ile Kandahar Vali Yardımcısı’nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği büyük üzüntüyle öğrenilmiştir" denildi.

"Afganistan’ın istikrar ve güvenliğini bozmayı ve dost ve kardeş Afgan halkına yönelik insani yardım faaliyetlerini akamete uğratmayı amaçlayan bu barbarca saldırıları şiddetle lanetliyoruz" denilen açıklama şöyle devam etti:

"Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçisi ve Kandahar Valisi’nin de aralarında bulunduğu yaralılara acil şifa, Afganistan ve Birleşik Arap Emirlikleri halklarına başsağlığı diliyoruz. Türkiye terörizmle mücadelede Afganistan’ın ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin yanında kararlılıkla yer almayı sürdürecektir."  

Etiketler: dışişleri bakanlığı


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