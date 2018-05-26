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Dışişleri'nden Almanya'ya miting tepkisi!

Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK’nın sembolleri ve Almanya’daki uzantılarının katılımıyla Köln'de gerçekleşen mitinge izin verilmesini kınadı.

Dışişlerinden Almanyaya miting tepkisi!

26 Mayıs 2018 16:08

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Almanya'nın üçüncü ülke siyasetçilerinin Almanya’daki seçmenleriyle buluşmasını yasaklayan bir karar aldığı hatırlatılarak, " Demokrasiyle bağdaşmayan bu düzenlemeyle mutabık olmadığımız, bununla birlikte, Hükumet yetkililerimizce bu düzenleme hilafına adım atılmayacağı, ancak, getirilen yasağın tüm siyasi partiler için ayrım gözetilmeden uygulanmasını beklediğimiz Alman makamlarına bildirilmişti" denildi. 

Açıklamada, "Ülkemizden bir siyasi partinin Köln kentinde seçim mitingi düzenleyeceği öğrenildiğinde Alman makamlarına bu husus hatırlatılmış ve gerekli uyarılarda bulunulmuştu. Bütün bunlara rağmen bugün Almanya’nın bu şekilde bir faaliyete müsaade etmesinin açıklanabilir ve kabul edilebilir yanı bulunmamaktadır. Terör örgütü PKK’nın sembolleri ve Almanya’daki uzantılarının katılımıyla gerçekleşen söz konusu mitinge izin verilmesi, çifte standartın en son örneğini oluşturmaktadır. Şiddetle kınadığımız bu ikiyüzlü yaklaşım ne demokrasiyle ne terörle mücadeleyle ne de Türk-Alman ilişkilerinde normalleşme beklentileriyle bağdaşmaktadır" ifadesi kullanıldı.  

 

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