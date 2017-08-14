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Dışişleri'nden Burkina Faso'daki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'da dün gece çok sayıda masum insanın hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan terör saldırısını kınadı.

Dışişlerinden Burkina Fasodaki terör saldırısına kınama

14 Ağustos 2017 10:51

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'da dün gece meydana gelen ve çok sayıda masum insanın hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan terörist saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Saldırıda bir vatandaşımızın hayatını kaybetmesinden ve bir vatandaşımızın da yaralanmasından ayrıca büyük üzüntü duyulmuştur. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve kardeş Burkina Faso halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifa diliyoruz. Türkiye son yıllarda uluslararası terörün hedefi haline gelen Burkina Faso'ya desteğini ve dayanışmasını sürdürecektir" denildi. 

Pelin Üzek


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