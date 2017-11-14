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Dışişleri'nden DEAŞ'lıların tahliyesi ile ilgili açıklama!

Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü PYD/YPG’nin güdümündeki sözde ‘Suriye Demokratik Güçleri’nin, çok sayıda DEAŞ teröristini Rakka’dan tahliye etmesinin, son derece vahim ve ibret verici bir gelişme olduğunu açıkladı.

Dışişlerinden DEAŞlıların tahliyesi ile ilgili açıklama!

14 Kasım 2017 23:34

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG’nin güdümündeki sözde ‘Suriye Demokratik Güçleri’nin, Rakka’nın DEAŞ terör örgütünden temizlenmesine yönelik harekat sürerken DEAŞ’la anlaşarak, çok sayıda DEAŞ teröristini Rakka’dan tahliye etmesinin, son derece vahim ve ibret verici bir gelişme olduğu bildirildi. Açıklamada, “PYD/YPG’nin Suriye’deki amacı DEAŞ’e karşı mücadele etmek değil, sahada gayrimeşru oldubittiler oluşturmak, toprak işgal etmek ve buralarda demografik yapıyı değiştirmektir. Söz konusu anlaşma, bir terör örgütüyle mücadelenin başka bir terör örgütüyle yürütülmesi halinde bu terör örgütlerinin eninde sonunda birbiriyle işbirliğine gideceği gerçeğinin yeni bir örneği olmuştur. DEAŞ’la Mücadele Uluslararası Koalisyonu ve ABD Savunma Bakanlığı Sözcüleri tarafından konu hakkında yapılan açıklamalarda, söz konusu anlaşmanın varlığının inkar edilmemesinden, tersine bu anlaşmaya ‘saygı duyulduğunun’ görülmesinden de esef duyulmuştur” denildi. 

Musa Erdoğan
 

 

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