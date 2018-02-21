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Dışişleri'nden flaş açıklama!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Afrin'de yaşananların ardından Esad rejimi ile görüşecek misiniz sorusu için, "Suriye ile siyasi bir görüşme yok ama istihbari olabilir"dedi.

Dışişlerinden flaş açıklama!

21 Şubat 2018 16:18
 

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