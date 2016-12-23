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Dışişlerinden Fransa’ya kınama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, "Fransa Parlamentosu’nda kabul edilen, ’soykırımı inkar suçunun’ kapsamının genişletilmesine yönelik yasa değişikliği, Bakanlığımızca daha önce konuyla ilgili yapılan açıklamalarda da işaret edildiği üzere, ifade özgürlüğünün hukuka aykırı şekilde sınırlanması riskini doğurabilecektir" dedi.

Dışişlerinden Fransaya kınama

23 Aralık 2016 12:14

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, Fransa Parlamentosu’nda kabul edilen ’Basın Özgürlüğü Kanununa’ ilişkin düzenlemeyle ilgili yazılı açıklamada bulundu. Fransa Parlamentosu’nda kabul edilen, ’soykırımı inkar suçunun’ kapsamının genişletilmesine yönelik yasa değişikliğinin, Bakanlık tarafından daha önce konuyla ilgili yapılan açıklamalarda da işaret edildiği üzere, ifade özgürlüğünün hukuka aykırı şekilde sınırlanması riskini doğurabileceğini belirten Müftüoğlu, "Ayrıca, çok sayıda Fransız parlamenter ve hukukçu, sözkonusu düzenlemenin, Fransız ceza mevzuatına yenilik getirmemesi ve ceza hukukuyla bağdaşmayan muğlak unsurlar içermesi nedeniyle yasa tekniğiyle de bağdaşmadığı görüşündedir. Nitekim, Fransız Parlamentosu’nda yapılan oylamalarda önemli sayıda parlamenterin düzenleme aleyhinde oy kullanması ve düzenlemenin az bir oy farkıyla kabul edilmesi, konu hakkında bir mutabakatın bulunmadığını göstermektedir. Henüz yasalaşmamış olan bu düzenlemeyle ilgili olarak önümüzdeki dönemde işleyecek süreçleri de yakından takip edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Etiketler: dışişleri bakanlığı, Fransa


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