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Dışişleri’nden İsmail Haniye açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Hamas Lideri İsmail Haniye’nin ABD tarafından ’küresel teröristler’ listesine alınmasına ilişkin, "Bu kararın İsrail-Filistin ihtilafının adil, kapsamlı ve kalıcı çözüme kavuşturulmasına yönelik çabalara katkı sağlamayacağı açıktır" dedi.

Dışişlerinden İsmail Haniye açıklaması

02 Şubat 2018 11:58

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Hamas Lideri İsmail Haniye’nin ABD tarafından ’küresel teröristler’ listesine alınmasına ilişkin soruya verdiği cevapta, "ABD yönetiminin sahadaki gerçekleri gözardı eden sözkonusu kararının Ortadoğu barış süreci ve bu meyanda Filistinliler arası uzlaşı ve barış çabalarını sekteye uğratmasından endişe duyuyor, bu kararın ülkemizin Gazze’ye yönelik insani yardım ve ekonomik kalkınma faaliyetlerini olumsuz yönde etkilememesini temenni ediyoruz. Hamas’ın Filistin siyasi hayatının önemli bir gerçekliği olduğunu dikkate almayan bu kararın İsrail-Filistin ihtilafının adil, kapsamlı ve kalıcı çözüme kavuşturulmasına yönelik çabalara katkı sağlamayacağı açıktır" ifadelerini kullandı.

 

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