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Dışişleri'nden İsrail'e kınama!

Dışişleri'nden İsrail'e kınama!
Dışişleri'nden İsrail'e kınama!

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'de barışçı gösteri hakkını kullanan masum sivillere yönelik gerçekleştirdiği ve 7 kişinin ölümüne, 500’ü aşkın Filistinlinin yaralanmasına neden olan aşırı ve orantısız güç kullanımını şiddetle kınadıklarını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından İsrail'in işgal altındaki topraklarda Filistinlilere yönelik güç kullanımını fütursuzca sürdürmesine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Filistinli sivil halka koruma sağlanmasına ilişkin BM Genel Kurulu kararının uygulanmasının önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Uluslararası toplumun sorumluluk sahibi tüm üyelerini İsrail güvenlik güçlerinin işlediği suçların faillerinin hesap vermesinin sağlanması ve gelecekte bu tür saldırıların tekerrürünün engellenmesi hususunda ısrarcı olmaya davet ediyoruz. Türkiye bu konunun uluslararası platformlarda takipçisi olmaya ve Filistin Devleti'nin ve halkının yanında durmaya devam edecektir" denildi.  

Yağmur Yıldız

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