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Dışişleri'nden İsrail'e sert tepki: 'Gayrimeşru adımı reddediyoruz'

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "İsrail'in Doğu Kudüs'ün demografisini değiştirme çabalarını artırma niyetini ortaya koyan gayrimeşru adımı reddediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Dışişlerinden İsraile sert tepki: Gayrimeşru adımı reddediyoruz

10 Mart 2018 20:27

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Parlamentosu'nda kabul edilen Kudüs’te oturma izinlerinin iptaline ilişkin kararı kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İsrail İçişleri Bakanı'na terör eylemlerine karışan veya İsrail Devleti’nin güvenliğini ihlal eden fiillerde bulunan kişilerin daimi oturum izinlerini iptal etme yetkisi veren bir kanun tasarısının İsrail Parlamentosu’nda kabul edilmesinin kınandığı belirtilerek, “1967 yılında Doğu Kudüs’ü işgalinden bu yana binlerce Filistinlinin Kudüs’te oturma izni iptal edilmiştir. İsrail’in Filistinlilerin temel insan haklarını hiçe sayarak Doğu Kudüs’ün demografisini değiştirme çabalarını artırma niyetini ortaya koyan bu gayri meşru adımı reddediyoruz” denildi.  

 

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