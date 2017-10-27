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Dışişleri'nden Katalonya açıklaması!

Dışişleri Bakanlığı, İspanya’da Katalonya Özerk Bölgesi Parlamentosu'nun aldığı bağımsızlık ilanı kararının İspanya ve bölge halkının iradesini yansıtmadığını açıkladı.

Dışişlerinden Katalonya açıklaması!

27 Ekim 2017 22:02

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İspanya'da Katalonya Özerk Bölgesiyle ilgili yaşanan gelişmelerin yakından izlendiği, Katalonya Özerk Bölgesi Parlamentosu'nun bugün öğleden sonra aldığı bağımsızlık ilanı kararının doğru yönde atılmış bir adım teşkil etmediği bildirildi.

Türkiye’nin İspanya'nın toprak bütünlüğü ile Anayasa'ya ve İspanya halkının iradesine saygıyı esas olarak gördüğünün kaydedildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Parlamento'nun tek taraflı kararının İspanya Anayasası ve kanunlarıyla bağdaşmadığını, İspanya ve bölge halkının iradesini yansıtmadığını değerlendirmekteyiz. Anayasal meşruiyeti bulunmayan, gerginliğe ve tırmanmaya yol açabilecek bu tek taraflı kararda ısrar edilmemesini, demokrasi çerçevesinde ve hukukun üstünlüğü temelinde çözüm bulunmasını temenni etmekteyiz. Türkiye, dost ve müttefik İspanya’nın hükümet ve kurumlarının bu sınamayı aşabileceğinden kuşku duymamakta ve bu yöndeki çabalarını desteklemektedir.” 

Caner Ünver
 

 

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