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Dışişleri’nden Makedonya açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Makedonya Cumhuriyeti’nde uzun süredir yaşanan siyasi krizden dolayı kaygı duyduklarını açıkladı.

Dışişlerinden Makedonya açıklaması

28 Nisan 2017 15:29

Dışişleri Bakanlığı, Makedonya Meclisinde yaşanan gerginlik sonrası açıklamada bulundu. Makedonya’daki siyasi krizle ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Kurulduğu günden itibaren dostane ilişkiler yürüttüğümüz, bağımsızlığını, egemenliğini ve kalkınmasını desteklediğimiz Makedonya Cumhuriyeti’nde uzun süredir yaşanan siyasi krizden kaygı duyuyoruz. 27 Nisan günü meydana gelen olaylar endişe vericidir. Şiddet hiçbir sorunun çaresi değildir. Meydana gelen olaylarda zarar gören herkese geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Uzun süredir devam eden protestolara karışmayan Makedonya’daki Türk toplumunun bu olaylar karşısında aynı itidalli tavrını korumasını bekliyoruz. Dost Makedonya’da benzeri olayların tekrarlanmamasını temenni ediyoruz. Siyasi parti temsilcilerini sağduyuya ve sorunlara diyalogla çözüm bulmaya davet ediyoruz” denildi.

İlker Turak

Etiketler: dışişleri bakanlığı, Makedonya Cumhuriyeti


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