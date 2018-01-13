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Dışişleri'nden 'Rauf Denktaş' mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurucu Cumhurbaşkanı Merhum Rauf Raif Denktaş’ın ölüm yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dışişlerinden Rauf Denktaş mesajı

13 Ocak 2018 09:09

Bakanlığın mesajında şöyle denildi:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurucu Cumhurbaşkanı Merhum Rauf Raif Denktaş’ı vefatının altıncı yıldönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz. Kıbrıs Türkü’nün varoluş uğruna verdiği onurlu mücadeleye tüm hayatını adayan Merhum Denktaş, Kıbrıs Türk halkının hak, eşitlik ve hürriyet davasını Anavatan Türkiye ile fikir ve gönül birliği içinde, dirayet ve özveriyle savunmuştur. Bu süreçte karşılaşılan her türlü zorluğun aşılmasında üstün bir liderlik sergileyen Rauf Denktaş kalplerimizdeki ve tarihteki müstesna yerini her zaman muhafaza edecektir.

Kıbrıs Türk halkının haklı davasında Rauf Denktaş’ın izinde sürdürdüğü kararlı mücadelenin, Ada’nın bölgede bir barış, istikrar ve refah alanına dönüşmesine vesile olacağı inancıyla, Merhum Denktaş’ın aziz hatırası önünde bir kez daha saygı ve minnetle eğiliyoruz." 

 

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