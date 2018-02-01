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Dışişleri'nden 'Soçi' açıklaması!

Dışişleri kaynaklarından yapılan açıklamada, "Soçi'de rejimle muhalefet görüşmesi yapılmadı" denildi.

Dışişlerinden Soçi açıklaması!

01 Şubat 2018 16:07
 

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