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Dışişlerinden Yunanistan’a kınama

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının "Erenköy Direnişi"nin 53. yıl dönümü hakkında yaptığı açıklamaları kınadı.

Dışişlerinden Yunanistana kınama

09 Ağustos 2017 17:58

Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde anılan Erenköy Direnişi’nin 53. yıl dönümü hakkında Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayı kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Kıbrıs Türkü'nün 1964 yılında Kıbrıslı Rumlar ve Yunanistan’ın ortak enosis emellerine ve etnik temizlik girişimlerine karşı verdiği bu cesur ve onurlu mücadeleye ana vatan ve garantör Türkiye tarafından sağlanan desteğe ilişkin olarak söz konusu Yunan açıklamasında yer alan, her türlü dayanaktan yoksun ve gerçek dışı iddiaları esefle kınıyoruz. Rum-Yunan ikilisi Kıbrıs Adası’ndan Türkleri etnik temizlik uygulayarak ihraç etmek amacıyla uzun yıllar boyunca her türlü korku ve şiddet yöntemine başvurmuştur. Yapılan açıklama da herhalde bundan dolayı duydukları suçluluk duygusundan kaynaklanmaktadır” denildi.  

İlker Turak
 

Etiketler: dışişleri bakanlığı, Yunanistan


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