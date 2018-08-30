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Dışişleri'nden Yunanistan'a kınama

Dışişleri Bakanlığı, "Yunanistan makamlarının 17 Kasım terör örgütünün mensubu, mahkum Dimitris Kufodinas’a dördüncü kere izin hakkı vermesini bir kez daha şiddetle kınıyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişlerinden Yunanistana kınama

30 Ağustos 2018 12:10

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan makamlarının 17 Kasım terör örgütü mensubu, mahkum Dimitris Kufodinas’a dördüncü kez izin hakkı vermesine ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada olayın bir kez daha şiddetle kınandığı ifade edilerek, "Diplomatlarımızın canına kıymış bir teröriste bu şekilde hoşgörü gösterilmesi, onların anısına ve acılı ailelerine yapılan bir saygısızlıktır. Azılı bir teröristin bu tür düzenlemelerden faydalanması terörle mücadelede büyük zafiyet oluşturmaktadır" denildi.
 

Yağmur Yıldız

 

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