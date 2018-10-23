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Dışişleri'nden Yunanistan'a sert tepki

Dışişleri'nden Yunanistan'a sert tepki
Dışişleri'nden Yunanistan'a sert tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunan karasularının kademeli olarak genişletilmesi planına ilişkin, "İki ülkenin karşılıklı kıyılarının bulunduğu Ege’ye yönelik, ikili mutabakatın olmadığı adımlara müsamaha göstermemiz mümkün değildir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Hükümetinin Yunan Karasularını Kademeli Olarak 12 Deniz Miline Genişletme Planına" ilişkin, "Yunanistan Dışişleri eski Bakanı Kocias ve Başbakan ve yeni Dışişleri Bakanı Çipras'ın Yunan karasularının kademeli olarak genişletilmesine yönelik planlar hakkındaki açıklamalarını ve bağlantılı haberleri takip ettik. İki ülkenin karşılıklı kıyılarının bulunduğu Ege'ye yönelik, ikili mutabakatın olmadığı adımlara müsamaha göstermemiz mümkün değildir. Yüce Meclisimizin 8 Haziran 1995 tarihli bildirisi bu bağlamda gerekli siyasi ikazı havi olup, geçerliliğini bugün de korumaktadır. Konuya ilişkin görüş ve uyarılarımız, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisine de iletilmiştir" ifadelerini kullandı. 

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