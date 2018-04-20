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Dışişleri'nden Yunanistan'a sert tepki: Darbecileri koruyan ve kollayan ülke...

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'a kaçan darbecilerden Süleyman Özkaynakçı'nın kontrol şartıyla serbest bırakılması kararına ilişkin, “Bu karar, darbe girişimine katılan bir hain ile ilgili gerekli tedbirlerin alınmadığını göstermiş, Yunanistan’ın darbecileri koruyan ve kollayan bir ülke olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur” açıklamasını yaptı.

Dışişlerinden Yunanistana sert tepki: Darbecileri koruyan ve kollayan ülke...

20 Nisan 2018 12:16

Dışişleri Bakanlığı, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan darbecilerden Süleyman Özkaynakçı'nın kontrol şartıyla serbest bırakılması kararına ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Dün, Yunanistan Danıştayının 15 Temmuz hain darbe girişimine katılan ve Yunanistan’dan iltica talebinde bulunan 8 darbeciden biri olan Süleyman Özkaynakçı’nın serbest bırakılmasına karar verdiği öğrenilmiştir. Özkaynakçı’nın sıkı denetim şartıyla salıverildiğine ilişkin açıklamalar olsa da, bu karar darbe girişimine katılan bir hain ile ilgili gerekli tedbirlerin alınmadığını göstermiş, Yunanistan’ın darbecileri koruyan ve kollayan bir ülke olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Ayrıca, Yunan yetkililer diğer darbeci hainlerin de önümüzdeki günlerde serbest kalacağı yönünde basına açıklamalarda bulunmaktadır. Bu durum, Yunan yetkililerinin iddia ettikleri gibi gözaltı süresine ilişkin basit bir uygulama olarak açıklanamaz. Yunanistan yargısı, demokrasimize kastetmiş darbeci hainlerin ülkemize iadesini defalarca reddetmek suretiyle kamu vicdanını yaralayan böyle bir sonuca zemin hazırlamıştır. Darbeci firarilerin iadeleri ve ülkemizde yargılanmaları hususundaki kararlılığımız devam etmektedir” denildi.  

 

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