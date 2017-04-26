DİSK Başkanı Beko: '1 Mayıs'ı Bakırköy'de kutlayacağız'

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Tabipleri Birliği (TTB), TMMOB Makine Mühendisleri Odası, 1 Mayıs kararını açıkladı. DİSK Genel Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında kararı açıklayan DİSK Başkanı Kani Beko, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününün başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin tüm alanlarında coşku içerisinde kitlesel, yan yana, omuz omuza kutlanması konusunda çalışmalar yaptıklarını anlattı.

1 Mayıs bileşenlerinin aldığı ortak kararı okuyan Beko, “1 Mayıs dünyanın her yerinde görkemli buluşmalara tanıklık eder. İşçiler umutlarını, istediklerini meydanlarda özgürce ifade eder. Türkiye’de ise maalesef 1 Mayıs’lar iktidarlar, getirdiği yasakların gölgesi altında kutlanmaktadır. 365 gün bu ülkenin tüm güzelliklerini üretenlere bir gün dahi saygı gösterilmemektedir. Siyasi iktidar 1 gün için dahi işçi taleplerine kulak vermemekte, yıllardır 1 Mayıs mitinglerinin kendi istediği yerde yapılmasını dayatmaktadır. Bu tutum 2017 yılında da devam etmektedir. 1 Mayıs 1977’deki katliamın 40. yılında da bu dayatmanın sürdürülmüş olması, ölenlere ve işçi sınıfına saygısızlık olarak tarihe geçecektir” ifadelerini kullandı.

Beko, 1 Mayıs’ta 4 emek ve meslek örgütü başta olmak üzere İstanbul’da Bakırköy halk pazarında olacaklarını açıkladı.

Doğancan Cesur